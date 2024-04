Fallece el mánager White Herzog, que llevó a los Cardenales a ganar la Serie Mundial en 1982

ARCHIVO - Foto de marzo de 1987, el mánager de los Cardenales de San Luis Whitey Herzog, equipo al que llevó al título de la Serie Mundial en 1982. El martes 16 de abril del 2024, anuncian el fallecimiento de Herzog a los 92 años. (AP Foto/Rusty Kennedy, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.