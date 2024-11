F1: Verstappen conquista su 4to campeonato tras barrida de Mercedes en Las Vegas

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, durante el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el domingo 24 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El piloto de Max Verstappen (centro) de Red Bull tras ganar el campeonato de la Fórmula Uno, el domingo 24 de noviembre de 2024 en Las Vegas. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El piloto de Mercedes, George Russell, celebra tras ganar el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula Uno, el domingo 24 de noviembre de 2024, en Las Vegas. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

