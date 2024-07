España vence a Francia 2-1 y llega a la final de la Eurocopa 2024 con gol del joven Yamal

Lamine Yamal celebra tras anotar el primer gol de España en la victoria 2-1 ante Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 en Múnich, Alemania, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Lamine Yamal durante un partido de semifinales entre España y Francia en el torneo de fútbol Eurocopa 2024 en Múnich, Alemania, el martes 9 de julio de 2024. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de España celebran al final de un partido de semifinales entre España y Francia en la Eurocopa 2024 en Múnich, Alemania, el martes 9 de julio de 2024. España ganó 2-1. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved