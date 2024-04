Erick Fedde brilla en la victoria de los Medias Blancas 4-2 sobre los Rays

Tommy Pham, de los Medias Blancas de Chicago, a la izquierda, celebra con Gavin Sheets después de que anotaron con un sencillo de dos carreras de Andrew Benintendi durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Rays de Tampa Bay en Chicago, el domingo 28 de abril de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.