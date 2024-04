En la ceremonia de encendido de la flama olímpica, bailarines intentan recuperar un poco del pasado

La actriz Mary Mina, quien realiza el papel de sacerdote le pasa la flama olímpica al primer relevo de la antoricha, el medallista olímpico griego Stefanos Douskos durante el último ensayo antes de la ceremonia del martes en Olimpia el lunes 15 de abril del 2024. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved