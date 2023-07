El Show de junio: Ohtani y su mejor mes en las Grandes Ligas

Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras en la 12ma entrada del juego ante los Rangers de Texas el lunes 12 de junio del 2023.(AP Foto/Sam Hodde) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles Shohei Ohtani conecta un jonrón en la cuarta entrada del partido ante los Medias Blancas de Chicago, el lunes 26 de junio de 2023, en Anaheim, California. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Rangers de Texas, el jueves 15 de junio de 2023. (AP Foto/Richard W. Rodríguez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, observa desde el montículo en el primer inning del juego del viernes 9 de junio de 2023, ante los Marineros de Seattle (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.