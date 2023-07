El presidente de Italia llama a rechazar negacionismos en su visita a Chile

El presidente italiano, Sergio Mattarella, coloca una flor en un monumento en honor a Lumi Videla, una mujer que fue asesinada durante la dictadura del general Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, el miércoles 5 de julio de 2023. Videla fue detenida el 21 de septiembre de 1974 y no se supo nada de ella hasta la madrugada del 4 de noviembre, cuando su cuerpo fue arrojado por encima del muro hacia el interior de la embajada italiana en la capital chilena, donde se habían refugiado cientos de chilenos. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.