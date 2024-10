El piloto argentino Franco Colapinto se estrena en una pista de América Latina

El piloto de Williams, el argentino Franco Colapinto (derecha) y su compañero Alexander Albon de Tailandia, durante el desfile de pilotos previo al Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.