El lituano Mykolas Alekna bate el récord de lanzamiento de disco que estaba vigente desde 1986

ARCHIVO - El medallista de plata Mykolas Alekna, de Lituania, celebra durante una ceremonia de entrega de medallas en el lanzamiento de disco en el Campeonato Mundial de Atletismo, el 20 de julio de 2022, en Eugene, Oregon. Alekna rompió un récord mundial en lanzamiento de disco que se había mantenido desde 1986, el domingo 14 de abril de 2024, en la competencia Oklahoma Throws Series. (Foto AP/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved