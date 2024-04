El jockey Joel Rosario y Justify, caballo ganador de la Triple Corona, entran al Salón de la Fama

ARCHIVO - El jinete Joel Rosario, en el centro, sostiene el Trofeo Belmont de agosto después de ganar la 151ª carrera de caballos Belmont Stakes, el sábado 8 de junio de 2019, en Elmont, Nueva York. El ganador de la Triple Corona Justify, Caballo del Año 2017 Gun Runner y el jinete Joel Rosario han sido elegidos para el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved