El exquarterback Jay Cutler arrestado por manejar bajo influencia y portar arma tras un choque

ARCHIVO, En foto del martes 12 de diciembre del 2017, el quarterback de los Dolphins de Miami Jay Cutler en conferencia de prensa tras el encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra. El viernes 18 de octubre del 2024, arrestan a Cutler por conducir bajo la influencia y posesión de arma tras un choque. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.