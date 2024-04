Ecuador: Noboa reemplaza a la ministra de Energía por cortes de electricidad que afectan a negocios

Empleados de un restaurantes intentan seguir con su trabajo utilizando utensilios de cocina manuales ante los cortes de energía dispuestos por el Ministerio de Energía, en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. Ecuador inició un nuevo racionamiento de electricidad en sus principales ciudades debido a una sequía persistente relacionada con el fenómeno El Niño que redujo los caudales que abastecen las centrales hidroeléctricas del país. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer cruza una avenida en la que los semáforos están apagados debido a los cortes de electricidad programados por el Ministerio de Energía, en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. Ecuador enfrenta racionamientos de electricidad debido a una prolongada sequía y a las altas temperaturas que han reducido los caudales que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer enciende velas en su tienda ante los cortes de electricidad programados por el Ministerio de Energía, en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. Ecuador enfrenta racionamientos de electricidad debido a una prolongada sequía y a las altas temperaturas que han reducido los caudales que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cliente compra ropa en una tienda sin electricidad debido a los cortes de energía programados por el Ministerio de Energía, en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. Ecuador enfrenta racionamientos de electricidad debido a una prolongada sequía y a las altas temperaturas que han reducido los caudales que abastecen a las principales centrales hidroeléctricas. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved