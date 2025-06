Donovan y Herrera brillan en la paliza de los Cardenales 12-2 sobre los Medias Blancas

Brendan Donovan (33), de los Cardenales de San Luis, celebra en la cueva con sus compañeros después de anotar gracias a un sencillo de dos carreras de Iván Herrera durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el martes 17 de junio de 2025, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved