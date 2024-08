Dominicana Paulino luce dominante y avanza a la final de los 400 metros lisos para mujeres en París

Marileidy Paulino, de la República Dominicana, ganó sin problemas su manga eliminatoria en las semifinales de los 400 metros lisos para mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024, el miércoles 7 de agosto del 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved