Dolphins: Tyreek Hill promete mostrar 'su mejor versión' esta temporada

El wide receiver Tyreek Hill de los Dolphins de Miami durante una rueda de prensa, el martes 22 de julio de 2022, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

El estelar receptor de los Dolphins ya no se siente de esa manera. Lamenta haber hecho esos comentarios. Y dijo que entre sus objetivos esta temporada está exhibir una versión de sí mismo —una más tranquila y madura— que aún no ha mostrado en su carrera.

"He escuchado eso literalmente toda la temporada baja de alguna manera en los cortos de YouTube porque mis hijos están siempre en YouTube", dijo Hill el martes cuando los veteranos de los Dolphins se presentaron al campamento de entrenamiento. "Y yo pienso, 'No quiero poner eso ahí para que mis hijos lo vean'".

"Por eso este año, toda esta temporada baja, he estado esforzándome al máximo", dijo Hill. "Le dije a mi papá, 'Quiero ver cómo se ve cuando me concentro solo en el fútbol, y solo me enfoco en mí mismo y en la familia. Porque siento que realmente no he estado dando la mejor versión de mí, de Tyreek, en toda mi carrera. ... Solo quiero ver cómo se ve esa versión de mí mismo. Estoy deseando verlo".