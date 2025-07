Dodgers podrían hacer cambios en la plantilla tras barrida de Astros

Desde la izquierda, Kiké Hernández, jardinero izquierdo; Andy Pagés, jardinero central; y Teoscar Hernández, jardinero derecho, celebran después de derrotar a los Rockies de Colorado en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el martes 24 de junio de 2025, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.