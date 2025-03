Doblete de Yeboah ayuda a Minnesota United a empatar 2-2 con LA Galaxy

El delantero del LA Galaxy Matheus Nascimento (9), al frente, y el defensa del Minnesota United Morris Duggan (23) saltan por la posesión del balón durante la segunda mitad de un partido de fútbol de la MLS, el sábado 22 de marzo de 2025, en St. Paul, Minnesota (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved