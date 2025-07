Djokovic logra otro récord en Wimbledon y bromea sobre tomar margaritas con sus rivales

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic de Serbia reacciona después de vencer a Daniel Evans de Gran Bretaña durante su partido individual masculino de segunda ronda en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el jueves 3 de julio de 2025. (AP Photo/Alastair Grant) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Pero Djokovic está demasiado enfocado en demostrar que aún puede ganar otro Slam como para sentarse y reflexionar sobre todo lo que ha logrado en Wimbledon.

"No me detengo a reflexionar, para ser honesto. No tengo tiempo", dijo Djokovic en una entrevista en la cancha. "Me gustaría hacerlo. Pero creo que eso vendrá probablemente cuando deje la raqueta a un lado y luego tome una margarita en la playa con Federer y Nadal y simplemente reflexione sobre nuestra rivalidad y todo".

Contra Evans, Djokovic no logró convertir sus primeros nueve puntos de quiebre en el primer set. Pero una vez que logró el quiebre para liderar 5-3 —levantando ambos brazos en el aire como diciendo "finalmente"—, logró cinco de seis puntos de quiebre en el resto del camino.

"Tienes estos días en los que todo sale a tu favor", dijo Djokovic, quien no enfrentó un punto de quiebre propio hasta el juego final. "Todo fluye".

La sembrada No. siete Mirra Andreeva y la No. diez Emma Navarro avanzaron ambas en sets corridos. La joven de 18 años Andreeva logró una victoria de 6-1, 7-6 (4) sobre Lucia Bronzetti de Italia, y Navarro superó a Veronika Kudermetova 6-1, 6-2. La No. 11 Elena Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, venció a Maria Sakkari 6-3, 6-1.

En el cuadro masculino, el No. 11 Alex de Minaur eliminó al clasificado 115 Arthur Cazaux 4-6, 6-2, 6-4, 6-0 y el sembrado 19 Gregor Dimitrov superó a Corentin Moutet 7-5, 4-6, 7-5, 7-5.

Alcaraz, el campeón defensor en dos ocasiones, se enfrenta al jugador de 35 años Jan-Lennard Struff en la Pista Central, antes de que la No. uno Aryna Sabalenka se enfrente a la favorita local británica Emma Raducanu en el partido tardío. La campeona del Abierto de Australia Madison Keys se enfrenta a Laura Siegemund en la Pista No. dos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press