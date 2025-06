Djokovic cree que Wimbledon es su mejor oportunidad para lograr su 25º título de Grand Slam

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Novak Djokovic de Serbia, izquierda, asiste a una sesión de práctica antes del Campeonato de tenis de Wimbledon en Londres, el viernes 27 de junio de 2025. (AP Photo/Kin Cheung)

“Si podría ser mi ‘último baile’”, comenzó el campeón de 24 títulos importantes, repitiendo la frase utilizada por el reportero que planteó la pregunta, “no estoy seguro, al igual que no estoy seguro sobre Roland Garros o cualquier otro Slam que juegue a continuación”.

“Mi deseo es jugar por varios años más. Me encantaría estar sano físicamente y también mentalmente motivado para seguir jugando al más alto nivel”, dijo. “Ese es el objetivo. Pero nunca se sabe en esta etapa”.

Lo que Djokovic sí admitió es que el All England Club podría ser el lugar más probable para que reúna un título más de Grand Slam en individuales, lo que le permitiría elevar su total de carrera a 25, un número que ningún tenista ha alcanzado jamás.

“Probablemente estaría de acuerdo en que Wimbledon podría ser la mejor oportunidad, debido a los resultados que he tenido, por cómo me siento, cómo juego en Wimbledon”, dijo Djokovic, quien se enfrenta a Alexandre Muller en la primera ronda el martes. “Simplemente obtener ese impulso extra mental y motivación para desempeñar el mejor tenis al más alto nivel”.

Djokovic ha ganado siete campeonatos en el major de césped y ha estado muy cerca de hacer su total ocho, el número que Roger Federer ganó, y uno detrás del récord de nueve trofeos femeninos de Martina Navratilova, pero perdió en las finales de 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz.

En total, Djokovic ha aparecido en el partido por el título cada una de las últimas seis veces que se celebró el torneo (fue cancelado en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19), ganándolo en 2018, 2019, 2021 y 2022. Su derrota más reciente en Wimbledon fue en 2017, cuando fue derrotado en los cuartos de final por el subcampeón de 2010 Tomas Berdych.

En cuanto a las persistentes preguntas sobre el futuro de Djokovic, es el mismo tipo de tema que se presentó a Federer, Rafael Nadal y Serena Williams cuando esos grandes del juego se acercaban a sus despedidas.

Ahora es simplemente el turno de Djokovic.

Pero solo porque no ha ganado un trofeo de Grand Slam en más de un año y medio, no piensen que Djokovic no es capaz de conseguir otro.

Como recordó a cualquiera que escuchara el sábado, llegó a las semifinales del Abierto de Australia en enero antes de detenerse después de un set debido a una lesión en el tendón de la corva, y llegó a los cuatro finalistas en el Abierto de Francia este mes antes de perder ante el número uno Jannik Sinner. Después de ese, Djokovic se tomó un momento al salir de la cancha para besar su mano e inclinarse para tocar la arcilla, luego dijo que podría haber sido su último partido en Roland-Garros.

También estuvo el logro nada pequeño de reclamar una medalla de oro para Serbia en los Juegos Olímpicos de París hace menos de un año al vencer a Alcaraz, nada menos.

“Estos torneos todavía me dan el mayor impulso”, dijo Djokovic. “Me gusta cómo me siento ahora, físicamente. En cuanto al tenis, he estado jugando bien en las sesiones de práctica. Obviamente es completamente diferente cuando comienzas un torneo. Intentaré tener un muy buen torneo e ir tan lejos como pueda”.

Y tal vez incluso regresar en 2026.

