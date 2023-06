Djokovic acaricia su 23er título de Grand Slam al vencer a Alcaraz, quien sufrió calambres

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El noruego Casper Ruud celebra después de ganar su semifinal en el torneo de tenis Abierto de Francia en contra del alemán Alexander Zverev, en tres sets 6-3, 6-4, 6-0, en el estadio Roland Garros, en París, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

El español Carlos Alcaraz reacciona con dolor al final del tercer juego del tercer set durante su partido semifinal en el Abierto de Francia de tenis, en contra del serbio Novak Djokovic, en el estadio Roland Garros, em París, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

El serbio Novak Djokovic celebra con el puño cerrado después de ganar un punto en contra del español Carlos Alcaraz durante su partido de semifinales del torneo de tenis Abierto de Francia, en el estadio Roland Garros, en París, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Christophe Ena)

Fue Alcaraz, de 20 años, no Djokovic, de 36, quien tenía la juventud de su lado, por supuesto, con la diferencia más grande de edades en la historia de un Grand Slam en semifinales desde 1991. Fue Alcaraz, no Djokovic, quien se quejó con su entrenador en el arranque de una tarde calurosa de 29 grados en la cancha Philippe Chatrier de que los puntos no eran lo suficientemente largos para desgastar a su rival.

Y aún así, fue Alcaraz, no Djokovic, quien sucumbió al calor y a la intensidad y, bajo su propia admisión, a los nervios de la ocasión. Fue el español, no el serbio, cuyo cuerpo se rompió. Y así, será el No. 3 Djokovic, no el No. 1 Alcaraz, quien seguirá jugando en París, con la oportunidad de añadir un trofeo a su colección.