Dani Alves comparece ante corte en caso de agresión sexual

ARCHIVO - El futbolista brasileño escucha una pregunta durante una conferencia de prensa la víspera del partido del Grupo G entre Brasil y Camerún, en Doha, Qatar, el 1 de diciembre de 2022. Alves compareció el lunes 17 de abril ante un juez que investigaba una acusación de agresión sexual en su contra. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved