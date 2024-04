Cuadrangular de tres carreras de Ozuna da la victoria a Bravos 9-7 sobre Marlins

Marcell Ozuna (20), bateador designado de los Bravos de Atlanta, y el jardinero derecho Ronald Acuña Jr. delebran después de que su equipo derrotara 9-7 a los Marlins de Miami , en el juego de béisbol del domingo 14 de abril de 2024, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved