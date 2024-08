Cuadrangular de 2 carreras de Betts en la 8va impulsa a Dodgers a superar 3-1 a Rays

Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona después de haber sido golpeado por un lanzamiento del relevista de los Rays de Tampa Bay, Richard Lovelady, durante la octava entrada del juego de béisbol del domingo 25 de agosto de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved