Crece tensión en Río de Janeiro antes de la final de la Copa Libertadores y tras pelea en Copacabana

Un fanático de Boca Juniors, de Argentina, derecha, y uno de Fluminense, de Brasil, pelean en la playa de Copacabana un día antes del partido entre sus equipos por la Final de la Copa Libertadores, en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 3 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bruno Kaiuka) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.