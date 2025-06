COPA ORO: EEUU rompe racha de cuatro derrotas, golea 5-0 a Trinidad y Tobago con doblete de Tillman

Malik Tillman, centro izquierda, de Estados Unidos, celebra con sus compañeros de equipo después de marcar gol frente a Trinidad y Tobago durante el primer tiempo del partido de fútbol de la Copa Oro de CONCACAF el 15 de junio de 2025, en San José, California. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved