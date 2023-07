Conforto y Slater pegan jonrones y Gigantes supera 5-3 a Rockies

Austin Slater, a la derecha, es felicitado por su compañero de los Gigantes de San Francisco, el venezolano Wilmer Flores, después de conectar un jonrón de dos carreras en el quinto inning del partido ante los Rockies de Colorado, el sábado 8 de julio de 2023, en San Francisco. (AP Foto/Eric Risberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved