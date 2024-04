Con jonrón de Casas y buena defensa, Medias Rojas derrotan 7-2 a Angelinos

Triston Casas (derecha), festeja su jonrón de dos carreras, que impulsó también a Masataka Yoshida (izquierda), de los Medias Rojas de Boston, en el duelo del sábado 13 de abril de 2024, ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved