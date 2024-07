Con 10 hombres, Colombia vence 1-0 a Uruguay y jugará contra Argentina en final de la Copa América

Los jugadores de Colombia celebran el gol de Jefferson Lerma ante Uruguay durante la semifinal de la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Nell Redmond) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mediopunta colombiano James Rodríguez celebra la victoria 1-0 ante Uruguay en la semifinal de la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Jacob Kupferman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El colombiano Daniel Munoz tras ser expulsado durante la semifinal de la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Jacob Kupferman) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El uruguayo Mathías Olivera reacciona tras el gol del colombiano Jefferson Lerma durante la semifinal de la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved