Comienzan los Juegos Paralímpicos: 4.400 atletas competirán en París

ARCHIVO - Los atletas paralímpicos británicos Helene Raynsford y Gregor Ewan encienden la llama paralímpica en Stoke Mandeville, ampliamente considerado el lugar de nacimiento de los Juegos Paralímpicos, Inglaterra, el sábado 24 de agosto de 2024. Los Juegos Paralímpicos se inaugurarán el miércoles cuando unos 4.400 atletas con discapacidades, lesiones permanentes o discapacidades se preparan para competir por 549 medallas en 22 deportes durante 11 días en París. (AP Foto/Thomas Krych, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved