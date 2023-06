Colombia se baña de oro en las finales del boxeo en los Centroamericanos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Yen Arias posa con su medalla de oro tras ganar la final de boxeo, categoría de 57 kilogramos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el miércoles 28 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco)

“Esta victoria se la dedico a mi familia, a mis hijos que han sido el único apoyo que he tenido, ya que el Ministerio (del Deporte) me ha abandonado, me prometieron que me iban a ayudar con el apoyo económico, pero no he recibido un solo salario”, afirmó luego que los médicos le atendieron por un corte en la ceja derecha.