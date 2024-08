Coleman, de los Bears, dado de alta del hospital tras aparatosa lesión en juego de pretemporada

Douglas Coleman III, cornerback de los Bears de Chicago, es subido en una camilla a un carro médico para ser retirado del campo después de resultar lesionado durante la segunda mitad del juego de pretemporada de la NFL en contra de los Chiefs de Kansas City, el jueves 22 de agosto de 2024, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Reed Hoffmann) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.