Cody Bellinger batea el jonrón de la ventaja y Cachorros vencen 5-3 a Diamondbacks

El lanzador relevista de los Cachorros de Chicago, Hayden Wesneski (19), choca los cinco con sus compañeros de equipo después de ser retirado durante la novena entrada del juego de béisbol del equipo contra los Diamondbacks de Arizona el miércoles 17 de abril de 2024, en Phoenix. Wesneski lanzó cuatro entradas en blanco para que los Cachorros ganaran 5-3. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved