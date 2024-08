Ciclista de pista Caroline Groot gana 1er oro en Paralímpicos, China se lleva 4 más

La neerlandesa Caroline Groot reacciona al ganar la medalla de oro en la final de la contrarreloj femenina C4-5 de 500 metros, el jueves 29 de agosto de 2024 en Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras de París. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.