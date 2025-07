Cerveceros superan 6-5 a Dodgers para su 10ma victoria consecutiva y barren la serie de temporada

Joey Ortiz, derecha, de los Cerveceros de Milwaukee, apunta hacia el cielo después de batear un doble mientras el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts espera a un lado durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 20 de julio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.