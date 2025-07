Cerveceros conectan 17 hits y vencen 10-2 a los Marineros mientras líder jonronero Raleigh descansa

Tyler Black, izquierda, e Isaac Collins, derecha, de los Cerveceros de Milwaukee, se felicitan mutuamente después de anotar frente a los Marineros de Seattle en la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 23 de julio de 2025, in Seattle. (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved