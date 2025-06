Cerveceros conectan 17 hits y completan barrida con triunfo de 9-8 ante Mellizos

Caleb Durbin de los Cerveceros de Milwaukee es felicitado después de anotar una carrera en un lanzamiento descontrolado del lanzador relevista David Festa de los Mellizos de Minnesota durante la cuarta entrada de un partido de béisbol el domingo 22 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Photo/Bailey Hillesheim) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved