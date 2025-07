Cash y Glasspool: primera pareja británica desde 1936 en ganar dobles masculino de Wimbledon

Julian Cash de Gran Bretaña, izquierda, y Lloyd Glasspool de Gran Bretaña celebran con el trofeo tras ganar el partido de la final de dobles masculinos contra Rinky Hijikata de Australia y David Pel de los Países Bajos en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 12 de julio de 2025. (AP Photo/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved