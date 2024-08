Carroll dispara jonrón y Diamondbacks vencen 3-1 a Marlins

El segunda base de los Diamondbacks de Arizona Kevin Newman (18), el jardinero derecho Corbin Carroll (7), el campocorto Geraldo Perdomo (2) y el jardinero central Jake McCarthy (31) se dan la mano después de un juego contra los Marlins de Miami, el martes 20 de agosto de 2024, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved