Cardenales activan a Iván Herrera y colocan a Lars Nootbaar en lista de lesionados

El receptor de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, a la izquierda, celebra con el primera base Willson Contreras después de que los Cardenales derrotaran a los Medias Blancas de Chicago en el primer partido de béisbol de una doble cartelera el jueves 19 de junio de 2025. (AP Photo/Nam Y. Huh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.