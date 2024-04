Butler sufre torcedura de ligamento en rodilla; se perdería semanas con Heat

Jimmy Butler, del Heat de Miami, a la derecha, recibe tratamiento en su rodilla derecha por parte del personal de entrenamiento durante la primera mitad del partido del torneo de play-in de baloncesto de la NBA del equipo contra los 76ers de Filadelfia, el miércoles 17 de abril de 2024, en Filadelfia. Los 76ers ganaron 105-104. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved