Burrow y Chase lideran a Bengals tras error en bloqueo de patada de Cowboys y vencen 27-20

El apoyador de los Cowboys de Dallas, Nick Vigil (41), bloquea un despeje del pateador de los Bengals de Cincinnati, Ryan Rehkow (8), durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 9 de diciembre de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.