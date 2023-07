Brooksby acepta una suspensión provisional por saltarse 3 pruebas antidopaje

ARCHIVO - Foto del 1 de octubre del 2022, el estadounidense Jenson Brooksby regresa una bola al canadiense Denis Shapovalov en el Abierto de Corea. El miércoles 5 de julio del 2023, Brooksby reconoce que aceptó una suspensión provisional por no presentarse a tres pruebas antidopaje. (AP Foto/Lee Jin-man, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved