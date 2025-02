Brooks anota 19 y Rockets rompen racha de seis derrotas venciendo 94-87 a Raptors

El escolta de los Rockets de Houston, Jalen Green (4), regatea mientras el escolta de los Raptors de Toronto, Ochai Agbaji, a la derecha, defiende durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 9 de febrero de 2025, en Houston. (AP Foto/Eric Christian Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.