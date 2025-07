Brice Matthews batea sus dos primeros jonrones en Grandes Ligas y lidera a Astros 6-3 sobre D-backs

Brice Matthews (28), de los Astros de Houston, celebra su jonrón de dos carreras frente a los Diamondbacks de Arizona con su compañero Chas McCormick (20) durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 21 de julio de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved