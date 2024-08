Bravos firman al colombiano Gio Urshela días después de que fue dado de baja por los Tigres

En foto del viernes 9 de agosto del 2024, Gio Urshela de los Tigres de Detroit reacciona trasanotar en la segunda entrada del juego ante los Gigantes de San Francisco. El martes 20 de agosto del 2024, los Bravos adquieren a Urshela. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved