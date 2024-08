Bravos anotan en la 10ma gracias a error defensivo y superan 3-2 a Nacionales

Michael Harris II, izquierda, de los Bravos de Altanta, recibe una felicitación del coach de bateo Kevin Seitzer (34) después de batear para la carrera de la victoria en la 10ma entrada en el juego de béisbol en contra de los Nacionales de Washington, el viernes 23 de agosto de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Jason Allen) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved