Brasil apunta bien alto en el Mundial femenino pese a las lesiones de Marta

Pia Sundhage, entrenadora de la selección de Brasil, observa una sesión de entrenamiento en el centro de preparación de la Granja Comary, de cara a la participación de su equipo en la Copa del Mundo, en Teresópolis, Brasil, el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La delantera brasileña Marta durante el el partido contra Japón por la Copa SheBelieves, el jueves 16 de febrero de 2023, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

La jugadora brasileña Andressa Alves durante un entrenamiento de la selección rumbo a la Copa del Mundo en el complejo de entrenamientos de la Granja Comary en Teresópolis, Brasil, el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

La entrenadora de la selección de fútbol de mujeres de Brasil, la sueca Pia Sundhage, al centro, da instrucciones a las jugadoras durante una práctica en el centro Granja Comary en Teresopolis, Brasil, el viernes 23 de junio de 2023, con vistas a la Copa Mundial Femenina avalada por la FIFA. (AP Foto/Silvia Izquierdo)