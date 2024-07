Brandon Aiyuk solicita canje de los 49ers, dice fuente de AP

ARCHIVO - El receptor abierto de los San Francisco 49ers, Brandon Aiyuk (17), se encuentra en el campo antes de enfrentarse a los Kansas City Chiefs en el partido de fútbol americano de la NFL Super Bowl 58, el domingo 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. Brandon Aiyuk ha solicitado un canje a los San Francisco 49ers porque las dos partes no han avanzado en un nuevo contrato, dijo una persona familiarizada con la decisión del receptor abierto estrella a The Associated Press el martes 16 de julio. (AP Foto/Doug Benc, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved