Boxeador Ryan García niega haber usado droga para mejorar su rendimiento en pelea ante Haney

En foto del domingo 21 de abril del 2024, Ryan Garcia noquea a Devin Haney en la décima ronda de la pelea de boxeo de peso súperligero en Nueva York. El miércoles 1 de mayo del 2024, García niega haber utilizado drogas para mejorar su rendimiento tras reportes de que dio positivo. (AP Foto/Frank Franklin II)