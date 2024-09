Bolivia sube al estadio más alto para salir del fondo de las eliminatorias

El estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Unos niños jugan fútbol cerca del estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mural en el estadio municipal Villa Ingenio dice que es el más alto del mundo en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estadio municipal Villa Ingenio cerca de una zona con casas en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Asientos colocados en el estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El terreno de juego del estadio municipal Villa Ingenio tiene una parte con un mensaje que dice que está a 4.150 metros sobre el nivel del mar y que "se juega donde se vive", en El Alto, Bolivia, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Rosa Mendoza, una mujer indígena aymara que juega de portera, da una entrevista fuera del estadio municipal Villa Ingenio en El Alto, Bolivia, el miércoles 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved